للمرة الثانية.. "هواوي" ثاني أكبر شركة بائعة للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

حافظت شركة هواوي الصينية على ترتيبها كثاني أكبر شركة بائعة للهواتف الذكية في العالم، للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثالث من هذا العام، وفقًا لبيانات مؤسسة أبحاث السوق "آي دي سي".

ووفق ما ذكرت البواب العربية للأخبار التقنية، استطاعت "هواوي" اكتساب ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتصدرت الشركة سباق الابتكارات في قطاع صناعة الهواتف الذكية، بعد أن صعدت إلى المرتبة السادسة على مستوى العالم في مجال الأبحاث والتطوير. إذ بلغ حجم إنفاقها في هذا المجال نحو 45 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، منها 13.23 مليار دولار أنفقتها خلال العام الماضي وحده.

وقدمت "هواوي" في هاتفها الذكي "ميت 20 برو" رقاقة كيرين 980، وهي أول رقاقة ذكاء صناعي محمولة مصنعة بالاعتماد على تقنية التصنيع 7 نانومتر.

وبحسب الشركة، تمثل الرقاقة أفضل محرك لتشغيل الجيل المقبل من تطبيقات الهاتف النقال الإنتاجية والترفيهية المطورة من أجل تقديم أعلى مستويات الأداء الفائق للمستهلكين.

وكان إطلاق هواوي لهاتفها الذكي الرائد Huawei Mate 20 Pro هذا العام خطوة حققت نجاحًا مذهلاً للشركة.

وباعت الشركة هاتف "ميت 20 برو" كامل الكمية المخصصة لمرحلة الحجز المسبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يصل الهاتف إلى متاجر التجزئة في البلاد، وذلك بفضل مزايا مثل نظام الكاميرا ثلاثي العدسات، فضلاً عن بطارية ذات سعة كبيرة، والقدرة على شحن هواتف الآخرين من خلال ميزة الشحن العكسي اللاسلكي، إلى جانب وضع الفيديو AI Portrait Color.

ووفق تقرير شركة أبحاث السوق "جروث فرم نوليدج"، تمثل "هواوي" علامة الهاتف الذكي التجارية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بلغت حصة مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في سوق الهواتف الذكية في المنطقة 21.5%، ما يرسخ مكانتها كثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتحتل العلامة التجارية لشركة هواوي المرتبة 79 عالميًا في قائمة مجلة فوربس لأعلى العلامات التجارية قيمة حول العالم.

ووفق تقرير سنوي تُصدره مؤسسة "براند فاينانس" البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية العالمية لعام 2018، احتلت شركة هواوي الصينية المركز التاسع بعدما كانت في المركز العاشر العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 51% لتصبح 38 مليار دولار.