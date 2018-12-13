انت الان تتابع «نار وغضب» يضع مؤلفه بين الأعلى أجرًا في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٤ ص

كتاب «نار وغضب»

في أواخر الربيع الماضي، شكر المؤلف مايكل وولف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن كان هناك سبب جوهري وراء ذلك الشكر، فمن دون ترامب لم يكن وولف ليؤلف كتابه عن الرئيس «نار وغضب»، ولم يكن ليصبح من بين المؤلفين الأعلى أجرا في العالم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، بعد نشر الكتاب بيعت منه 1.7 مليون نسخة في الأسابيع الثلاثة الأولى، وفي العام الأول، وحتى الآن باع 1.02 مليون نسخة بغلاف سميك. وبلغت أرباح وولف من الكتاب حوالي 13 مليون دولار، خلال الفترة بين يونيو 2017 ويونيو 2018، واحتل وولف المركز السابع بين أعلى المؤلفين أجرا.

أما أعلى 11 مؤلف ربحا، فباعوا ما مجموعه 24.5 مليون نسخة مطبوعة من كتبهم، وجمعوا منها 283 مليون دولار.واحتل المركز الأول بين المؤلفين هؤلاء، والأعلى في العالم، جيمس باترسون، وحقق أرباحا وصلت إلى 86 مليون دولار، وباع ما مجموعه 4.8 مليون نسخة من كتبه في الولايات المتحدة وحدها.واحتلت جاي كاي رولينج، مؤلفة