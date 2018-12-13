شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة برلمانية أمام "عبد العال" لتنظيم زيارة للكونجرس لفضح ممارسات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب سعد بدير نائب رئيس حزب الوفد للشئون البرلمان وعضو مجلس النواب، إن سعى أعضاء الكونجرس ومطالبتهم بمعلومات حول ارتباط جماعة الإخوان بالحركات الإرهابية خطوة جيدة.

و أوضح أن إدراج جماعة الإخوان ككيان ومنظمة إرهابية بأمريكا أصبح مطلب شعبى وجماهيرى خاصة بعد الممارسات العنيفة وأعمال الشغب والإرهاب التى نفذتها الجماعة فى الفترة الماضية ضد الدولة المصرية وكذلك الكيانات التابعة لهم وأعمال التفجيرات فى عدد من الدول الأوروبية.

وأكد بدير فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" أنه سيتقدم بمذكرة وطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ولجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان للموافقة على زيارة برلمانية ووفد من البرلمان المصرى للذهاب إلى الكونجرس الأمريكى لتقديم كافة الأدلة والمستندات الموثقة بالأعمال الإرهابية التى نفذتها الجماعة الإرهابية " الإخوان " فى مصر واستهداف المواطنين المصريين والمؤسسات والمبانى الحكومية إبان ثورة 30 يونيه.

كانت مصادر مطلعة ، كشفت أن عدد من قيادات الكونجرس الأمريكى بدءوا فى التواصل مع أعضاء من البرلمان المصرى بشأن الوصول إلى أى معلومات يمكن أن تقدمها مصر للكونجرس والإدارة الأمريكية حول ارتباط جماعة الإخوان بحركتى حسم ولواء الثورة الإرهابية.

وأشارت المصادر فى تصريحات لـ" الخليج 365" إلى أن أعضاء الكونجرس الأمريكى أكدوا أنه حال توافر المعلومات الكافية حول ارتباط جماعة الإخوان بالحركات الإرهابية سيتم طرح إدراجهم ككيان إرهابى داخل الولايات المتحدة الأمريكية .