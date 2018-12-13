شكرا لقرائتكم خبر عن رائف تمراز : "زراعة البرلمان " لا ترفض قرار تداول الطيور الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رائف تمراز ،وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب عن حزب الوفد ، أن كل ما يهم اللجنة فى تفعيل قرار حظر تداول الدواجن الحية ، هو الحفاظ على 7 مليون عامل يشتغلون فى هذه المهنة ، مؤكدا أن اللجنة ستستدعى الدكتورة منى محرز ، نائب وزير الزراعة " مجددا لبحث تبعات هذه القرارات ومدى تأثيرها على التاجر والمستهلك ، وكل ما ستتأثر به صناعة الدواجن .

وأشار وكيل لجنة الزراعة ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " إلى أن اللجنة لازال لديها تساؤلات بشأن مدى توفير مجازر للمشروعات الصغيرة بهذه الصناعة ، وخاصة وأن القائمة بالوقت الراهن يشغلها أصحاب المصانع الكبيرة ،وهو ما سيأتى على حسابهم ، مطالبا بحملة توعيه كاملة وتفعيلها جيدا حول مميزات الطيور المجمده تشمل المنابر والإعلام .

ولفت وكيل لجنة الزراعة ، أن القانون صادر من 2009 ،ولا مانع من إعادة النظر إليه إذا كان يحتاج إلى تعديل وسيكون له تأثير على المواطنين أو الصناعة ، قائلا " لجنة الزراعة ليست ضد القرار بل ضد التطبيق فلا يوجد لدينا مجازر كافية فى كل محافظة وأيضا نخشى من تشريد الكثير من العمال ".

وأشار وكيل لجنة الزراعة ، إلى أن اللجنة تطالب بآليات واضحة للتطبيق وخطواتها واضحة تضمن بعدم تشريد العمال .

يذكر أن اللجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية أعلنت البدء فى التطبيق على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة خلال شهر إبريل المقبل.