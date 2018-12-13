نتانياهو: مستعدون لمهاجمة إيران في أراضيها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الأربعاء، أن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران في أراضيها إذا كان "بقاء" الدولة العبرية على المحك.

وقال نتانياهو، ردًا على سؤال لصحافيين عن "الخط الأحمر" الذي ينبغي تجاوزه لكي تقرر إسرائيل مهاجمة إيران داخل حدودها: "إن خطنا الأحمر هو بقاؤنا"، وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "نقوم بما هو ضروري لحماية دولة إسرائيل من النظام الإيراني الذي يدعو في نهاية المطاف إلى القضاء على الدولة العبرية". وتابع "لا أستبعد شيئا يمكن أن يكون ضروريًا لندافع عن أنفسنا".

وأوضح نتانياهو أن إسرائيل هي البلد الوحيد الذي يقاتل جيشه "في شكل مباشر" القوات الإيرانية على الأراضي السورية المجاورة، حيث تدعم طهران نظام الرئيس بشار الأسد.

وكرر أن سلوك إيران في المنطقة وخصوصًا في سوريا ولبنان، والتزام إسرائيل مكافحة الإرهاب وتقدمها التكنولوجي، أدت إلى تقارب بين إسرائيل والدول العربية.

وقال إن "الدول العربية تفهم تمامًا أن إسرائيل ليست عدوها بل هي شريكتها التي لا غنى عنها" ضد المتطرفين، متحدثًا عن "علاقة جديدة بين إسرائيل والعالم العربي".

ومصر والأردن هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان تربطهما بإسرائيل علاقات دبلوماسية.