مجرم منذ العاشرة من عمره.. صورة مسلح ستراسبورج "الهارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أصدرت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، ملصقًا يحمل صورة شريف شيكات، المشتبه في شن هجوم دموي بسوق عيد الميلاد في ستراسبورج، وطلبت حضور أي شهود ممن حضروا الهجوم، وسط عملية مطاردة بعد نحو 24 ساعة من الهجوم.

وتم توزيع صورة شيكات (29 عامًا) المولود في ستراسبورج، ويحذر الملصق من أنه "شخص خطير، قبل كل شيء لا تتدخلوا"، ويطلب من أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد في تحديد موقعه الاتصال بالسلطات، وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".

ولا يزال "شيكات" هاربًا منذ أطلق النار على سوق عيد الميلاد الشهير بالمدينة أول أمس الثلاثاء ليلاً، ما أسفر عن مقتل شخصين بينما يعاني ثالث من موت دماغي وأصيب أكثر من 10 آخرين.

وقام مئات من رجال الشرطة والجنود بتمشيط ستراسبورج في عملية بحث، وأغلقوا الجسور التي تعبر الحدود إلى ألمانيا، فيما أعلن رئيس الوزراء، إدوار فيليب، تعزيز الامن بأسواق عيد الميلاد.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، إن المشتبه به في الهجوم الدامي على سوق عيد الميلاد في ستراسبورج له سجل إجرامي طويل، وأدين لأول مرة عندما كان عمره 13 عامًا.

وأضاف الوزير الفرنسي أنه عندما كان المشتبه به في العاشرة من عمره "كان سلوكه بالفعل مجرمًا بموجب قانون العقوبات".

وتحدث الوزير أمام نواب برلمانيين، الأربعاء، بعد يوم واحد على قيام المشتبه به شريف شيكات بفتح النار في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا.

وذكرت السلطات الفرنسية، في وقت سابق، أن شيكات مدان في أكثر من 12 جريمة معظمها في فرنسا وأيضًا في سويسرا وألمانيا، مضيفةً أنه كان مراقبًا بالفعل للاشتباه في تطرفه.