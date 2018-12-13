قتل 72 شخصًا في 2017.. "سيجارة طائرة" وراء حريق جرينفيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ألقت أحدث التقارير بشأن الحريق الذي التهم برجًا سكنيًا في لندن في يونيو 2017، باللائمة على "سيجارة طائرة"، كانت سببًا في الحادث الذي أدى إلى مقتل 72 شخصًا وإصابة 74 آخرين.

وقالت شركة "ويرلبول" المصنعة للثلاجات، إذ يُعتقد أن إحدى ثلاجاتها أشعلت فتيل الحريق في برج جرينفيل، إن سيجارة طائرة دخلت إلى مطبخ إحدى الشقق عبر النافذة في الطابق الرابع، حيث انطلقت شرارة الحريق، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

وذكرت الشركة، في تقريرها الختامي الذي قدمته للمحققين، أن "الحريق ربما لم يبدأ بتماس كهربائي، لكن من الممكن أن يكون سببه قيام شخص ما بإلقاء شيء، ربما سيجارة مشتعلة، في المطبخ (وعبرت) من خلال نافذة مفتوحة".

وقال راجيف مينون، مراقب الجودة الذي يمثل بهايلو كيبيدي، وهو من سكان الطابق الرابع حيث بدأ الحريق، إن "هذا الادعاء يائس"، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأربعاء.

وأضاف مينون للمحققين: "لا يوجد دليل يدعم ذلك. إنه أمر مستحيل. تخيل كيف دخلت السيجارة أو غيرها من المواد الغامضة بأعجوبة إلى المطبخ من شقة أعلى من خلال النافذة المفتوحة!".

وكان كيبيدي قد قال في وقت سابق للمحققين إنه ترك نافذة مطبخه مفتوحة في ليلة الحريق.

وقال مينون إن إلقاء اللوم على السيجارة "محاولة من الشركة المتعددة الجنسيات لتجنب المسؤولية وتقليل الضرر الذي لحق بسمعتها وكذلك تجنب الخسارة المالية".

وفي الشهر الماضي، توصل تحقيق فني إلى أن الحريق قد بدأ في ثلاجة لشركة "هوتبوينت"، إحدى العلامات التجارية المملوكة لشركة ويرلبول، وأن الحريق على الأرجح كان بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الأسلاك.