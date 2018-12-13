محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ):
ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن فنيي الملاحة الجوية في تونس أجّلوا إضرابهم الذي يخططون له في المطار الرئيسي للبلاد حتى يومي 23 و24 ديسمبر الجاري.
ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم وزارة النقل التونسية أن المجال الجوي للبلاد سيظل مفتوحًا لجميع الطائرات.
وكان فنيو الملاحة الجوية يخططون لإضراب في مطار تونس قرطاج الدّولي يومي 13 و14 ديسمبر الجاري، وفق تقارير محلية.
ويأتي ذلك الإضراب في سياق حملة تقودها نقابات محلية لتحقيق مطالب مادية.
شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: تأجيل إضراب فنيي الملاحة الجوية بمطار تونس الرئيسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .