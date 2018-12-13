البنتاجون يحذر تركيا: مهاجمة الحلفاء بسوريا "غير مقبولة"

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، تركيا من أن أي هجوم قد تشنه ضد حلفائه الأكراد في شمال سوريا سيكون "غير مقبول".

وقال المتحدث باسم البنتاجون، الكابتن شون روبرتسون، إن "إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سوريا

وبالأخص في منطقة يحتمل وجود طواقم أميركية فيها، هو أمر مقلق للغاية".

وأضاف أن "أي عمل من هذا القبيل سنعتبره غير مقبول".

ويأتي التحذير الأمريكي بعيد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده

ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سوريا ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة.

وردت وحدات حماية الشعب الكردية على تهديدات أردوغان بالقول إن أي عملية تركية ستؤثر على المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ووحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأبرز في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تخوض مع واشنطن حملة ضد داعش في هذا البلد.