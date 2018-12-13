المطارد نعالوة شهيدًا بعد اشتباك في مخيم عسكر بنابلس

الخليج 365 | فريق التحرير

استشهد فجر اليوم الخميس، المطارد أشرف نعالوة، منفّذ عمليّة مستوطنة بركان، بعد اشتباك مع جنود الاحتلال في مخيّم عسكر بنابلس.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال اعتقل عددًا من أصحاب المنزل الذي تواجد فيه نعالوة، مشيرين إلى أنّ الجنود أخذوا جثمانه.

وأعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي أنه "نجح بالتعاون الشرطة والجيش، وفي سياق عملية استخبارية معقدة ومتواصلة، بتحديد مكان تواجد المطارد أشرف نعالوة الذي كان يستعد لتنفيذ عملية إضافية.

وأضاف بيان الشاباك الإسرائيلي، أنّه وأثناء محاولته اعتقال نعالوة التي نفذتها وحدة "يمام"، وقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل نعالوة، ولم تقع إصابات في صفوف الوحدة الإسرائيلية المهاجمة.

ونفّذ الشهيد نعالوة عمليّة إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، صباح (7 تشرين أول/ اكتوبر)، في المنطقة الصناعية بمستوطنة "بركان" القريبة من منطقة سلفيت وسط الضفة الغربية.

وبحسب البيان فقد نجح "الشاباك" في تحديد مكان نعالوة بعد مطاردة معقدة تم خلالها استخدام وسائل تكنولوجية حديثة وإخضاع عدد من أقاربه للتحقيق.