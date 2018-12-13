كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد شاب فلسطيني ببلدة سردا شمال رام الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعدمت قوات خاصة إسرائيلية مساء الأربعاء، الشاب الفلسطينى صالح عمر صالح البرغوثى 29 عامًا، بإطلاق الرصاص عليه.
ووفقا لشهود العيان، فإن "مستعربين" يستقلون مركبة تجارية قديمة ترجلوا من مركبتهم، بعد أن أغلقوا الطريق على المركبة العمومية، وأطلقوا النار صوب المركبة التى كانت تمر ببلدة سردا شمال رام الله، قبل أن يختطفوا سائقها مصابا.
وأكد الشهود أن المركبة العمومية بقيت فى منتصف الشارع، فقام الشاب وعد البرغوثى بمحاولة إبعاد المركبة من منتصف الشارع لإتاحة المجال للسيارات بالمرور، فقام جنود الاحتلال باعتقال وعد البرغوثى ومصادرة المركبة العمومية.
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