كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هروب نزلاء من سجن سوسة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن عدد من السجناء فى سجن سوسة بالسلمانية بالعراق من الهروب، في حين تمكنت قوات الأمن من القبض على 10 منهم.
وقال مصدر أمني عراقي، فى تصريح لقناة "السومرية" الفضائية: "إن عددا من السجناء فى سجن سوسة الواقع فى منطقة جمجمال بالسليمانية، تمكنوا اليوم، من الهروب".
وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "قوة من الأمن تمكنت من اعتقال 10 منهم"، مشيرا إلى انه "لم يعرف لغاية الآن عدد الهاربين".
يذكر أن سجن سوسة، أحد السجون النموذجية الذى يقع على بعد 60 كم غرب محافظة السليمانية، ويضم عددا من السجناء المدانون بقضايا "إرهابية" وجنائية حيث يقضى البعض منهم عقوبات تصل إلى 20 سنة.
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