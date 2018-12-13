انت الان تتابع «إنستجرام» تختبر نوعا جديدا من الحسابات للمشاهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٩ ص
إنستجرام
تختبر شركة «إنستجرام» نوعا جديدا من الحسابات على خدمة مشاركة الصور والفيديو التابعة لها، على أن تكون تلك الحسابات مخصصة للمشاهير. وبحسب موقع «هوليوود ريبورتر»، فإن الخدمة الجديدة سيطلق عليها اسم «حساب المبدع» وستخصص لمجموعة صغيرة من المشاهير، إذ يوفر لهم هذا النوع الجديد من الحسابات أدوات خاصة بهم. وأشار الموقع إلى أن تسمية «حساب المبدع»، تأتي على غرار الملفات الشخصية التي تركز على الأعمال التجارية والتي قدمتها «إنستجرام» في عام 2016، وهي تستهدف المواهب التقليدية والمؤثرين الرقميين والفنانين الذين ينتشرون على المنصة.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أن الخدمة ستشمل الأدوات المخصصة لصانعي المحتوى والمبدعين، والتي ستصبح جزءًا من الحسابات الجديدة، كإحصاءات النمو مثل البيانات بشأن المتابعات وإلغاء المتابعات، إلى جانب أدوات المراسلة المباشرة التي تسمح للمستخدمين بتمييز منشورات الأصدقاء
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أن الخدمة ستشمل الأدوات المخصصة لصانعي المحتوى والمبدعين، والتي ستصبح جزءًا من الحسابات الجديدة، كإحصاءات النمو مثل البيانات بشأن المتابعات وإلغاء المتابعات، إلى جانب أدوات المراسلة المباشرة التي تسمح للمستخدمين بتمييز منشورات الأصدقاء والعلامات التجارية عن غيرها، فضلًا عن علامات مرنة تسمح للمستخدمين بتعيين طريقة الاتصال بهم.
وتعمل «إنستجرام» في الوقت الراهن على اختبار الميزات الجديدة مع مجموعة تجريبية صغيرة قبل طرحها على للمزيد من الفئة المستهدفة خلال العام المقبل.
وستتيح أدوات المراسلة المباشرة لمنشئي المحتوى تصفية رسائلهم، وتصنيفها إلى مقروء وغير مقروء ومُحددة، كما سيكون بمقدورهم ترتيب طلباتهم المعلقة حسب الصلة أو الوقت للتأكد من عدم تفويت الطلبات المهمة.
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