شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يطلق منافذ لبيع السلع التموينية ببنى سويف وقافلة طبية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام مستقبل وطن ببنى سويف منفذين متحركين لبيع السلع ببنى سويف بأسعار مخفضة، وذلك فى "الفشن وببا"، فيما قامت أمانة الحزب بالوادى الجديد بتنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف على الأهالى بمدينة الخارجة، بالإضافة لتنظيم مجموعات تقوية للطلاب بمشاركة أساتذة متميزين.

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