شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الغول: معدل الزيادة السكانية فى مصر يزيد عن الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد الغول، عضو مستقل بمجلس النواب، أن معدل الزيادة السكانية فى مصر يزيد عن معدل الزيادة السكانية فى الصين، مشيرا إلى أن هذه الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير فى التنمية التى تنتهجها مصر.

وقال عضو مستقبل بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لإلزام الأسر بالاكتفاء بالمولودين فقط، على أن لا تتحمل الدولة أى زيادة عن المولودين فيما يتعلق بالدعم، و بالتالى سيكون هذا الأمر مهم للغاية فى مواجهة الزيادة السكانية.

وأشار النائب البرلمانى، إلى ضرورة أن يكون هناك حافز لكل أسرة تلتزم بتعليمات الدولة فيما يتعلق بالزيادة السكانية، والاكتفاء بمولودين، لافتا إلى أن البرلمان يتبنى كافة خطط الحكومة التى تهدف إلى مواجهة الزيارة السكانية.

كان الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، أعلن ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.