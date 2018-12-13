شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق منافذ متحركة لبيع السلع بالقاهرة وينظم ندوة عن مخاطر الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن فعاليات خدمية متنوعة بالقاهرة والمحافظات، ففى العاصمة شهد أمين الحزب على تنظيم ندوة توعوية بدائرة الزيتون حول مخاطر وأضرار الإدمان، بمشاركة المتخصصين فى مجال مكافحة الإدمان وقيادات الحزب وعدد من النواب.

كما اضطلع أمين الحزب بالقاهرة، إطلاق عدة منافذ متحركة لبيع الدواجن والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمدينة حلوان.