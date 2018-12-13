نشر صورة مسلح ستراسبورج "الهارب": مجرم بسن 13 عاما

الشرطة الفرنسية

أصدرت السلطات الفرنسية، الأربعاء، ملصقا يحمل صورة شريف شيكات، المشتبه في شن هجوم دموي بسوق عيد الميلاد في ستراسبورج، وطلبت حضور أي شهود ممن حضروا الهجوم، وسط عملية مطاردة بعد نحو 24 ساعة من الهجوم.

وتم توزيع صورة شيكات (29 عاما) المولود

في ستراسبورج، مساء الأربعاء، ويحذر الملصق من أنه "شخص خطير، قبل كل شيء لا تتدخلوا"، ويطلب من أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد في تحديد موقعه الاتصال بالسلطات.

ولا يزال شيكات هاربا منذ أطلق النار على سوق عيد الميلاد الشهير بالمدينة الثلاثاء ليلا، ما أسفر عن مقتل شخصين بينما يعاني ثالث من موت دماغي وأصيب أكثر من 10 آخرين.

وقام مئات من رجال الشرطة والجنود بتمشيط ستراسبورج في عملية بحث، وأغلقوا الجسور التي تعبر الحدود إلى ألمانيا، فيما أعلن رئيس الوزراء، إدوار فيليب، تعزيز الامن بأسواق عيد الميلاد.