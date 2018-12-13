فالنسيا يهزم مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق فالنسيا الإسباني الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا فالنسيا كل من اللاعبين كارلوس سولر ياراغان وفيل جونز (هدف ذاتي)، وفي المقابل سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد اللاعب ماركوس راشفورد.

وبهذا الفوز رفع فالنسيا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثامنة رصيده من النقاط إلى 8 نقاط، في حين تجمد رصيد الوصيف مانشستر يونايتد عند 10 نقاط.

ومرت الدقائق الأولى من زمن المباراة دون وجود خطورة حقيقية على مرميي الفريقين، حتى الدقيقة 17، عندما افتتح فالنسيا التسجيل عن طريق سولير الذي تابع كرة مقطوعة بالرأس من مدافع يونايتد ماركوس روخو، إثر عرضية من مينا.

وحاول يونايتد شن هجمات على مرمى فالنسيا دون فاعلية، حتى الدقيقة 27، عندما مرر كريستيانو بيتشيني الكرة بطريقة ساذجة للخلف، ليخطفها خوان ماتا ويسددها بيسراه، بيد أن المدافع مختار دياكابي أبعدها إلى ركنية.

وعاد فالنسيا لتهديد مرمى يونايتد في الدقيقة 32 من خلال التركيز على الناحية اليمنى، فتخطي بيتشيني روخو ليرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، تابعها المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي بجانب المرمى.

وأنقذ الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميو، هدفا محققا لسولير في الدقيقة 34، ورد يونايتد في الدقيقة 36، عندما ارتقى مروان فيلايني برأسه لركلة ركنية، لتصل الكرة إلى بوغبا الذي سدد بجانب المرمى من بعد 4 ياردات فقط.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، مرت محاولة من من باتشواي بجانب القائم.

وأجرى يونايتد تبديلا بين الشوطين بإشراك أشلي يونغ مكان روخو، لكن مرماه تلقى هدفا ثانيا في الدقيقة 47، عندما مرر باريخو كرة بينية إلى باتشواي، فحاول المدافع فيل جونز تدارك الموقف لكن أساء تقدير الكرة ليضعها في شباك فريقه بالخطأ.

وأشرك يونايتد مهاجمه ماركوس راشفورد مكان فريد، لكن خطورة فالنسيا تواصلت، وهذه المرة في الدقيقة 63، عندما ضيق الحارس روميو الزاوية على مينا، ليحرمه من إضافة الهدف الثالث لفريقه.

ودخل فيران توريس إلى تشكيلة فالنسيا مكان دينيش تشريشيف، ثم تبعه رودريغو مورينو الذي حل مكان مينا.

فيما أخرج مورينيو روميلو لوكاكو من الملعب وأدخل مكانه جيسي لينغارد، وأبعد الحارس خاومي دومينيك تسديدة جميلة من بيريرا في الدقيقة 75، قبل أن تذهب رأسية من جونز بعيدا عن مرمى فالنسيا.

وتمكن يونايتد من تقليص الفارق في الدقيقة 87، عبر راشفورد الذي سدد كرة رأسية محكمة إثر عرضية من يونغ.