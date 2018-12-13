ساني يقود مانشستر سيتي للفوز على هوفنهايم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه هوفنهايم الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا مانشستر سيتي اللاعب ليروي ساني، وفي المقابل سجل هدف هوفنهايم اندريج كراماريتش.

وبهذا الفوز رفع متصدر المجموعة السادسة مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 13 نقطة، في حين تجمد رصيد متذيل اللائحة هوفنهايم عند 3 نقاط.

بداية المباراة جاءت بشكل قوي عن طريق هوفنهايم من خلال عرضية شولتز من الجانب الأيسر، والتي حولها المهاجم جويلاينتون ضعيفة بجانب القائم الأيسر لإيديرسون.

وعاد هوفنهايم لتشكيل خطورة عن طريق عرضية بيتينكورت إلى كراماريتش الذي حولها أعلى العارضة في الدقيقة 12.

وكان أول تهديد لمانشستر سيتي عن طريق تسديدة من غوندوغان في الدقيقة 13، ولكنها مرت سهلة في يد الحارس باومان، ليرد كراماريتش بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14 يتألق إيديرسون ويخرجها بنجاح.

وحصل هوفنهايم على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد تدخل لابورت على هوبنر، حولها كراماريتش في الدقيقة 16 معلنًا عن الهدف الأول للضيوف، ليرد السيتي بقوة بعد ركنية في الدقيقة 19 نفذها ساني على رأس جيسوس في القائم الأيسر لهوفنهايم.

ويواصل السيتي خطورته لإدراك التعادل بركلة حرة غير مباشرة نفذها غوندوغان على رأس ستونز الذي حولها صوب المرمى، ولكن باومان تصدى لها بنجاح.

وعاد غوندوغان في الدقيقة 34 لتنفيذ ركلة حرة مباشرة على رأس أوتاميندي، ولكنها تصطدم بالعارضة.

وتمكن مانشستر سيتي من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة ليروي ساني.

مع بداية الشوط الثاني، كان التهديد الأول للسيتي عن طريق ركنية نفذها ساني وحولها لابورت برأسه، ولكن تصدى لها الحارس المتألق باومان في الدقيقة 49.

وجاء رد هوفنهايم في الدقيقة 51 عن طريق اختراق البرازيلي جويلاينتون للجبهة اليسرى وتسديد كرة يخرجها إيديرسون إلى ركلة ركنية.

وشن السيتي هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 53، إثر التعاون بين جيسوس وستيرلينغ، إذ سدد الأول ولكن باومان أخرج الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 55، كانت الكرة الأخطر للسيتي، من ركلة ركنية لهوفنهايم ترد بهجمة مرتدة لستيرلينغ المنفرد من نصف الملعب والذي مرر الكرة إلى ساني ومنه إلى سيلفا، ولكن باومان ينجح في إنهاء الخطورة بنجاح.

وكاد هوفنهايم أن يحرز الهدف الثاني عن طريق البديل نيلسون في الدقيقة 59، بعدما انفرد بمرمى السيتي، ولكن إيديرسون يتألق ويتصدى للكرة.

وسجل السيتي الهدف الثاني له في المباراة بالدقيقة 61 عن طريق ساني من خلال هجمة مرتدة مررها ستيرلينغ إلى النجم الألماني، والأخير وضعها بسهولة في مرمى المنافس.

وكاد غوندوغان أن يحرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 63 من خلال ركلة حرة مباشرة تمر أعلى العارضة.

وحتى نهاية المباراة استمر مهاجمو السيتي في إضاعة الفرص بسبب رعونة ستيرلينغ وساني في إنهاء الهجمات، ليفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-1.