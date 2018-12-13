انت الان تتابع انطلاق 55 عائمة سياحية بين أسوان والأقصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عوض سليم ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٠ ص
للمرة الأولى منذ تطبيق إجراءات السلامة النهرية الجديدة، خلال فترة السدة الشتوية، لتلافى ظاهرة شحوط النيل، عبرت 55 باخرة وفندق سياحى عائم، بطول المجرى الملاحى النهرى أسوان - الأقصر، الأربعاء، من بينها 40 عائمة سياحية، قادمة من إدفو، بشمال أسوان متجهة إلى مدينة أسوان عاصمة المحافظة، و15 عائمة سياحية قادمة من أسوان فى اتجاه مدينة الاقصر، وذلك بناء على البرنامج السياحى للعائمات، الذى تنفذه الهيئة العامة للنقل النهرى، لتفادى ظاهرة شحوط الفنادق والمراكب العائمة بين أسوان والأقصر.
وقال المهندس محمد الشربينى، مدير عام منطقة مصر العليا، إنه تابع أعمال الصندل مبارك، بمنطقة كوم أمبو شمال أسوان، للتأكد من إلقاء الشمندورات الخاصة بتحديد مسار المجرى الملاحى النهرى، لتفادى ظاهرة شحوط الفنادق العائمة، بحيث تمر العائمات بين الشمندورات.وشدد اللواء بحرى ياسر غنيم، رئيس هيئة النقل النهرى،
وقال المهندس محمد الشربينى، مدير عام منطقة مصر العليا، إنه تابع أعمال الصندل مبارك، بمنطقة كوم أمبو شمال أسوان، للتأكد من إلقاء الشمندورات الخاصة بتحديد مسار المجرى الملاحى النهرى، لتفادى ظاهرة شحوط الفنادق العائمة، بحيث تمر العائمات بين الشمندورات.
وشدد اللواء بحرى ياسر غنيم، رئيس هيئة النقل النهرى، على ضرورة تحقيق السيطرة الكاملة نحو تنظيم تحرك العائمات السياحية من نقطة الانطلاق سواء من أسوان أو الأقصر، مع الالتزام بالمسار الملاحى المحدد والسرعات المقررة وبالغاطس المسموح به خلال هذه الفترة من العام، وحال عدم التزام قائدى البواخر يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم من سحب الرخصة.
يُشار إلى أنه تم تركيب 70 شمندروة بالممر الملاحى النهرى بين مدينتى أسوان والأقصر، لتلافى ظاهرة شحوط النيل التى شهدتها أسوان والأقصر العام الماضى.
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