انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يستغل هجوم فرنسا للتحريض على المهاجرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 03:00 صباحاً - استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجوم الذي حدث في سوق لعيد الميلاد وسط مدينة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، للتحريض على المهاجرين القادمين من المكسيك، من خلال ربط الحادث بضرورة تعزيز مطالبه بتمويل بناء الجدار مع حدودها.

وكتب ترامب في تغريدة عبر صفحته في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "هجوم إرهابي رهيب آخر في فرنسا، سنعزز حدودنا بشكل إضافي".

وأضاف: "يجب على تشاك ونانسي أن يعطونا الأصوات لكي يكون لدينا المزيد من الأمن على الحدود"، في إشارة إلى تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، ونانسي بيلوسي التي ستتولى رئاسة مجلس النواب في يناير المقبل.

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية ببناء جدار على حدود بلاده مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين.

وهدد ترامب بإغلاق الحدود مع المكسيك بشكل دائم إذا اضطر الأمر، داعياً سلطات الأخيرة لإعادة المهاجرين الذين يريدون دخول الولايات المتحدة إلى بلادهم.

يشار إلى أن فرنسا تعرضت، أمس الثلاثاء، لهجوم مسلح من قبل شخص، تقول الأجهزة الأمنية هناك إنه معروف لديها، لكنه تمكن من الفرار بعد تنفيذ الهجوم الذي خلّف 4 قتلى.