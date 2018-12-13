انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: سبب غريب يدفع شاباً لارتداء 13 كيلوغراماً من الذهب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 03:00 صباحاً - تصدّر شاب فيتنامي ثري عناوين وسائل الإعلام المحلية، كما حظي بمتابعة واهتمام واسعين في الصين وتايلاند؛ بسبب عرضه وارتدائه لمجوهراته الضخمة التي تزن أكثر من 13 كيلوغراماً.

ووفقاً لموقع "أوديتي سنترال"، جذب تران فوك، صاحب الـ36 عاماً، اهتمام الكثيرين عبر مواقع التواصل؛ لارتدائه 13 كيلوغراماً من الذهب، ويرافقه ما لا يقل عن 5 حراس.

ونشأ "فوك" في أسرة فقيرة، لكنه في العشرينيات تمكّن من تحقيق ثروة هائلة عن طريق تداول النفط.

ويبدو أن هوس "تران" الكبير بالذهب الذي يملكه، والذي تصل قيمته إلى 550 ألف دولار، دفعه لارتدائه في جميع تحركاته، كما أنه اعترف بمواجهته صعوبات لحمله هذا الوزن.

لكن الشاب الفيتنامي أوضح أنه اعتاد على الأمر فيما بعد، مشيراً إلى أن الذهب الذي يرتديه يتكوّن من سلسلة ذهبية وسوارين كبيرين وأربعة خواتم.

وأضاف رجل الأعمال الشاب أنه منذ 5 سنوات بدأ باقتناء تلك المجوهرات، بعدما أخبره أحد الأشخاص أن ارتداء "الذهب سوف يجلب له الحظ الجيد".