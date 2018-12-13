انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. معلمة تعاقب طلابها بطريقة "مهينة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 03:00 صباحاً - انتشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، صوره طلاب مدرسة أمريكية لمعلمتهم وهي تهين طالباً قاصراً بطريقة غريبة، وتغني في نفس الوقت النشيد الوطني.

وذكرت صحيفة ميرور أن معلمة مادة العلوم الطبيعية، مارغريت غيزنغز (52 عاماً)، قصت شعر أحد طلابها بالقوة بحضور زملائه.

وأثناء عملية تشذيب الشعر كانت غيزنغز تغني النشيد الوطني، وتلقي بخصلات شعر الطالب على الأرض بحركة هستيرية.

وحاولت المعلمة نفسها الإمساك بطالب آخر لقص شعره أيضاً، لكنه تمكن من الفرار في الوقت المناسب ولحقه الطلاب الآخرون.

واعترف طلاب الصف للصحفيين بأن هذا السلوك للمعلمة "غيزنغز" لم يشهدوه من قبل، وتفاجؤوا بما فعلته مع زميلهم، وأشاروا إلى أنها "سيدة محترمة ومحبة للطلاب، وتبتسم دائماً. إنها ليست المعلمة التي نعرفها ونحبها".

وألقت السلطات المختصة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على المعلمة بتهمة سوء معاملة طالب قاصر.

ولم تتوضح بعد الأسباب التي دفعت المعلمة إلى فعل ذلك. وستواجه المعلمة حكماً يصل إلى ثلاث سنوات ونصف السنة.