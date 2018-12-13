انت الان تتابع تفاصيل خبر الحكم بسجن محامي ترامب السابق 3 أعوام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 03:00 صباحاً - قضت محكمة أمريكية، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات بحق مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتهامه بارتكاب معاملات مالية مشبوهة لحساب ترامب.

وهاجم كوهين أثناء طلبه تخفيف الحكم من القاضي الأمريكي وليام بولي الثالث، ترامب قائلاً: "لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة"، لكن من دون تحديدها.

وأضاف كوهين (52 عاماً) أنه يتحمل مسؤولية جرائمه، "ومن بينها تلك التي يمكن أن يكون قد تورط بها رئيس الولايات المتحدة"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وطالب محامو كوهين بعدم سجنه بعدما أقر بذنبه في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونغرس، لكن القاضي لم يستجب.

ومن بين التهم الموجهة إلى كوهين دفع أموال لامرأتين "مقابل سكوتهما"، بعدما هددتا في أثناء حملة انتخابات الرئاسة بفضح ترامب، وأنه أقام علاقة جنسية معهما.

ويتعاون كوهين مع روبرت مولر، المستشار القانوني الذي يتولى التحقيق فيما يتردد عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

واعترف كوهين أمام مولر خلال تحقيقات جرت في نوفمبر الماضي، بأنه أدلى ببيانات كاذبة أمام إحدى لجان الكونغرس حول خطط لإقامة فندق يحمل اسم "برج ترامب" في موسكو.