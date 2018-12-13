انت الان تتابع تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: لا بديل سلمي مع إيران دون الاتفاق النووي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 03:00 صباحاً - جدد الاتحاد الأوروبي دعمه والتزامه بالاتفاق النووي مع إيران، داعياً في الوقت ذاته طهران إلى وقف الأنشطة "التي تثير عدم الاستقرار في المنطقة".

وأكد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن "الاتحاد لا يرى أي بديل سلمي مع إيران دون الاتفاق النووي".

وقالوا أيضاً: "نواصل التأكد من عدم تطوير إيران أي سلاح نووي، وهي ملتزمة بتطبيق الاتفاق النووي، لذلك ندعم الاتفاق وبقوة، ونأسف لانسحاب واشنطن".

واعتبر الاتحاد الأوروبي تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران بأنه "يذكي التوترات الإقليمية"، في إشارة إلى التجارب الصاروخية للحرس الثوري الإيراني.

وفي الجلسة ذاتها، شدد مندوب هولندا لدى الأمم المتحدة، كارل أوستريم، أن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزماً بالاتفاق النووي ما التزمت إيران بتنفيذ التزاماتها.

واتفقت فرنسا أيضاً مع المواقف السابقة، حيث قالت إنها ستواصل دعمها للاتفاق النووي ما احترمت إيران التزاماتها بالاتفاق.

وفي 2015 وقعت إيران مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقاً حول برنامجها النووي.

لكن الرئيس دونالد ترامب قرر الانسحاب من الاتفاق في مايو الماضي، معتبراً أنه اتفاق "كارثي" أعطى نظام طهران "الإرهابي" ملايين الدولارات.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي مدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير؛ بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.