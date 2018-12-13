شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق منافذ متحركة لبيع السلع بالقاهرة.. وفعاليات متنوعة للحزب بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن فعاليات خدمية متنوعة بالقاهرة والمحافظات، ففى العاصمة شهد أمين الحزب على تنظيم ندوة توعوية بدائرة الزيتون حول مخاطر وأضرار الإدمان، بمشاركة المتخصصين فى مجال مكافحة الإدمان وقيادات الحزب وعدد من النواب.

كما اضطلع أمين الحزب بالقاهرة، إطلاق عدة منافذ متحركة لبيع الدواجن والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمدينة حلوان.

وفى الإسكندرية قامت أمانة الحزب بتنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف المبكر عن أورام السرطان، وتوزيع بعض الإرشادات التوعوية، وذلك بمدينة برج العرب وبحضور الأطباء المتخصصين، فيما قام أمين الحزب بالشرقية بتنظيم زيارة وبرفقته وفد من الحزب وعدد من النواب لمدرسة الصم والبكم بمدينة بلبيس وقاموا بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير وقامت أمانة الحزب بالعاشر من رمضان بتكريم بعض المتفوقين دراسيا بمدرسة الثانوية بنين بحضور القيادات التنفيذية والشعبية.

وقامت أمانة دمياط، بالتعاون مع مديرية التضامن بتنظيم زيارة لعزبة البرج، وقاموا بإطلاق قافلة طبية مدعمة بسيارات مجهزة لتوقيع الكشف الطبى وإطلاق حملة تبرع بالدم بمشاركة الدكتور منال عوض محافظ الإقليم، كما تم توزيع 500 بطانية على الأسر الفقيرة فى نطاق المحافظة وزيارة أسر بعض الصيادين المفقودين، شاركها خلالها أمين الحزب بالمحافظة.

فيما أقيم منفذين متحركين لبيع السلع ببنى سويف بأسعار مخفضة، وذلك فى "الفشن وببا"، وقامت أمانة الحزب بالوادى الجديد بتنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف على الأهالى بمدينة الخارجة، بالإضافة لتنظيم مجموعات تقوية للطلاب بمشاركة أساتذة متميزين.











































