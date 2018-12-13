شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لوزير الشباب لوقف إزالة الملاعب الخماسية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق عن حزب الوفد، إنه سيتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن قرار الوزارة بإزالة كافة الملاعب الخماسية على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالب سعد بدير فى تصريح لـ" الخليج 365" الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بضرورة وقف حملة الإزالة للملاعب الخماسية ، من أجل الحفاظ على الشباب خاصة وأن البديل سيكون الجلوس على المقاهى والابتعاد عن ممارسة الرياضة .

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه على وزارة الشباب التوقف مؤقتا عن إزالة الملاعب الخماسية لحين إصدار قانون البناء الجديد ، والذى سيصدره البرلمان خلال الفترة المقبلة.