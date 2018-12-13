رئيس تنزانيا: رفضنا بناء السد في أماكن تؤثر على حصة مصر من مياه النيل

رسالة تنزانيا / محمود مطاوع

الرئيس التنزاني: رفضنا بناء السد في عدة أماكن كانت ستؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل

بدأنا البناء بعد 40 سنة أفكار ودراسات.. والبرلمان يدعمنا

ثقتنا في المصريين تجعلنا متأكدون من تنفيذ المشروع في وقته ألقى عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي بتنزانيا، كلمات، أعربوا خلالها عن دعمهم لمشروع سد نهر روفيجي، ورتلوا الدعوات لنجاح المشروع، كما تقدموا بالشكر لمصر على المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع المهم لبلدهم، وذلك خلال الاحتفال بتوقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة...

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