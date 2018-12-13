اليوم.. بدء الصمت الانتخابي في الخارج لتكميلية النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ اليوم الخميس فترة الصمت الدعائي المخصصة للانتخابات التكميلية في الخارج، عن دوائر مركز طامية بمحافظة الفيوم، ودائرة العريش بشمال سيناء، وزفتى بمحافظة الغربية، على أن تبدأ عملية التصويت يومي الجمعة والسبت الموافقين 14و15 ديسمبر الجاري وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما حدد الجدول الزمني فترة التصويت على الدوائر المشار إليها في الداخل يومي الأربعاء والخميس 19 و20من ديسمبر الجاري.

والدوائر الخالية هي؛ مقعد دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم بعد وفاة النائب أحمد عبد التواب، ودائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية بعد وفاة النائب رفعت داغر، ودائرة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد وفاة النائب حسام الرفاعي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات التكميلية على ثلاثة مقاعد بمجلس النواب من طباعة أرواق الاقتراع، والتأكد من جاهزية السفارات والقنصليات في الخارج.

ويجرى اقتراع المصريين بالخارج للدوائر الثلاثة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، فيما تجري انتخابات الداخل يومي 19 و20 من ذات الشهر، وفي حالة الإعادة يكون الاقتراع يومي 11 و12 يناير المقبل بالخارج، ويومي 16 و17 من ذات الشهر بالداخل.