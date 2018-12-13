محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365: رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من نجاة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في تصويت نواب حزب المحافظين، وقضاء محكمة أمريكية بالسجن 3 سنوات على المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشييع الناس في فرنسا قتلاهم في الحادث الإرهابي الذي ضربهم الثلاثاء.

شكرا لقرائتكم خبر عن العالم في صور: تيريزا ماي تنجى في تصويت "المحافظين".. وكوهين ينتظر عقوبة 3 سنوات بالسجن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .