حول العالم في 24 ساعة: رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تنجو من اقتراع بسحب الثقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365: شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها نجاة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، من تصويت سحب الثقة منها كزعيمة لحزب المحافظين، فيما صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، لصالح دعم قرار ينهي المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن.

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