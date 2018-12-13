وزير الحج السعودي يناقش ترتيبات حجاج العراق وماليزيا ونيجيريا

وزير الحج السعودي مكة المكرمة - عبد المنعم البراشي :

استقبل وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه بمكة المكرمة أمس الأربعاء، ضمن برنامج استقبال وفود مكاتب شؤون الحج رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بدولة العراق الدكتور خالد أباذر العطية، و وزير الشؤون الدينية بمكتب رئيس وزراء مملكة اتحاد ماليزيا السيد مجاهد بن يوسف، و وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بدولة نيجيريا خديجة بوبكر إبراهيم، كلاًّ على حدة، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء الوزارة.

من جانبهم أشاد رؤساء الوفود خلال الاستقبال بما تقدمه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد

ورحب وزير الحج والعمرة بالوزراء في بلدهم الثاني، وقدم شكره لهم على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم وإعداد الترتيبات، التي تمكن من أداء وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان .

للشؤون الخارجية بدولة نيجيريا خديجة بوبكر إبراهيم، كلاًّ على حدة، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء الوزارة.من جانبهم أشاد رؤساء الوفود خلال الاستقبال بما تقدمه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهدنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، من جهود يشهد بها القاصي والداني لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أقطار العالم، منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسكهم بيسر وسهولة.ورحب وزير الحج والعمرة بالوزراء في بلدهم الثاني، وقدم شكره لهم على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم وإعداد الترتيبات، التي تمكن من أداء وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان .

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