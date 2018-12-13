بندقية أميركية جديدة رصاصتها تعادل قذيفة وتخترق أي درع

جندي اميركي يطلق النار باستخدام بندقية من طراز «إم 4» (ذي ميليتري تايمز)

كشفت صحيفة «ذي ميليتري تايمز» عن سلاح أميركي جديد وخارق، هو عبارة عن بندقية من عيار 6.8 ملم، يمكن لرصاصتها أن تُحدث نفس الضرر الذي تسببه قذيفة الدبابة.

وحسب التقرير، صُممت البندقية لتتمكن رصاصاتها من اختراق التحصينات وإحداث ضرر كبير كالذي تتسبب به القذائف المدفعية، والتي ستعطي الجنود قوة خارقة عند استخدامها.

ومن المقرر البدء باستعمال هذا السلاح بحلول عام 2022.

وأشار رئيس أركان الجيش الجنرال مارك ميلي لـ«ذي ميليتري تايمز»، إلى أن هذا السلاح «يمكن أن يخرق الدروع الواقية الحالية، وأي درع قد يخترعه الإنسان في المستقبل، وهو سلاح متطور جداً يختلف عن أي شيء موجود اليوم. يمكنه مساعدة الجندي في تحدي جميع الصعوبات التي قد تواجهه مثل سوء الأحوال الجوية. إنه مسدس مثير للإعجاب».

وأضاف: «ستكون هذه البندقية أفضل من أي سلاح موجود على وجه الأرض في يومنا هذا».

ويؤكد التقرير أيضاً أن البندقية تتفوق على بنادق مماثلة مثل «إم 16» و«إم 4» الشهيرتين، من حيث القدرات.

وتتميز هذه البندقية، وفقاً للتقرير، بوزنها الخفيف نسبياً، وبدقّتها، وبالمسافات التي يمكن للرصاصة أن تقطعها، وبسعة مخزن الذخيرة فيها.