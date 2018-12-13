يوفنتوس يحسم صدارة مجموعته رغم الخسارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق يونغ بويز السويسري الهزيمة بيوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا يونغ بويز اللاعب جوليوم هوارو، وفي المقابل سجل هدف يوفنتوس اللاعب باولو ديبالا.

وبهذا الفوز رفع متذيل ترتيب المجموعة المجموعة يونغ بويز رصيده من النقاط إلى 4 نقاط، في حين تجمد رصيد المتصدر يوفنتوس عند 12 نقطة.

الدقائق الأولى من المباراة، كادت أن تشهد خطأ فادح من ماركو وولفلي، حارس مرمى يونغ بويز، بعدما حاول مراوغة ماريو ماندزوكيتش أمام مرماه، حتى كاد الأخير أن يخطف الكرة، قبل أن يبعدها الحارس خارج الملعب.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة 13، بعد تمريرة من دوغلاس كوستا من ناحية اليمين إلى أقصى اليسار لرونالدو، الذي انفرد بالمرمى، قبل أن يبعدها الحارس بأطراف أصابعه لترد إلى رونالدو من جديد، ويسددها في المرمى ويبعدها محمد علي كامارا من على خط المرمى.

وعاد كريستيانو ليضيع الهدف الأول بعد دقيقتين فقط، بعدما انفرد من الناحية اليمنى، وسدد بجوار القائم الأيمن ليونغ بويز.

وشهدت الدقيقة 23، خروج خوان كوادرادو ونزول أليكس ساندرو، بعد إصابة الكولومبي.

ومن عرضية أرضية بالدقيقة 27، من الناحية اليمنى عن طريق ماندزوكيتش، وصلت إلى دوغلاس كوستا داخل منطقة الجزاء، الذي سددها مباشرة لتمر بجانب المرمى.

وارتكب أليكس ساندرو، خطأ داخل منطقة جزاء فريقه، ليتسبب في منح يونغ بويز ضربة جزاء بالدقيقة 28، ليتمكن الفرنسي جوليوم هوارو من تسجيل الهدف الأول بالمباراة بالدقيقة 30.

وحاول ليوناردو بونوتشي، مدافع البيانكونيري، التصويب من مسافة بعيدة، وصلت سهلة إلى يد وولفلي، وسدد رونالدو تصويبة قوية بالقدم اليمنى بالدقيقة 42، مرت بجوار القائم الأيمن ليونغ بويز.

وتصدت العارضة لتصويبة هوارو بالخطأ في مرماه، بعد عرضية من ساندرو، سددها اللاعب في مرماه لترتطم بالعارضة في الدقيقة 46.

وراوغ دوغلاس كوستا لاعبي يونغ، ومرر في العمق الدفاعي لرونالدو، الذي فشل في السيطرة على الكرة لتصل ليد الحارس، بالدقيقة 52.

وأهدر كريستيان فاسناشت، مهاجم يونغ بويز، فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذت ووصلت للناحية اليمنى، الذي قام بتمرير عرضية على رأس فاسناشت، إلا أن تشيزني تصدى لها.

وفي الدقيقة 66، ومن عرضية كريستيانو رونالدو من جهة اليمين، سدد ماندزوكيتش رأسية ضعيفة في يد الحارس.

وعاد جوليوم هوارو، ليسجل الهدف الثاني ليونغ بويز في الدقيقة 68، بعد مرتدة سريعة وصلت إلى هوارو، الذي سدد تصويبة يسارية من خارج المنطقة سكنت شباك تشيزني.

وكاد هوارو أن يضيف ثالث أهدافه، بعد تصويبة مميزة من على علامة الجزاء، قبل أن تخرج الكرة بجوار القائم، وسدد كوستا قذيفة قوية في الدقيقة 77، خرجت بجانب القائم الأيسر لحارس يونغ بويز.

وقلص باولو ديبالا، النتيجة ليوفنتوس بالدقيقة 80، بعد تمهيد الكرة من رونالدو، للأول الذي سدد قذيفة من خارج المنطقة سكنت شباك يونغ بويز.

ووقف القائم الأيسر ليونغ بويز، أمام رأسية رونالدو في الدقيقة 87، بعد عرضية من إيمري.

وتألق وولفلي أمام هجمات يوفنتوس، ونجح في التصدي لرأسية مباغتة من بونوتشي، بعد عرضية بيرنارديسكي.

وأحرز ديبالا هدف تعادل قاتل بالدقيقة 93، بتصويبة صاروخية، قبل أن يقرر حكم اللقاء، إلغاءه، بسبب حجب رونالدو (المتسلل) للرؤية عن حارس يونغ بويز.