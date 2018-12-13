تعادل مجنون بين بايرن ميونخ وأياكس أمستردام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق فريقا بايرن ميونخ الألماني وأياكس أمستردام الهولندي بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية بايرن ميونخ كل من اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي (هدفان) وكينغسيلي كومان، وفي المقابل سجل ثلاثية أياكس أمستردام كل من اللاعبين دوشان تاديتش (هدفان) ونيكولاس تاجليافيكو.

وبهذا التعادل رفع متصدر المجموعة الخامسة بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، أما وصيفه أياكس أمستردام فقد رفع رصيده إلى 12 نقطة.

واتسمت المباراة بإيقاع سريع منذ بدايتها، وهدد سيرجي جنابري مرمى أياكس بتسديدة في الدقائق الأولى، مرت بجوار القائم.

وعاد جنابري لتهديد مرمى أصحاب الأرض بتسديدة أخرى، تصدى لها الحارس أونانا أندري ببراعة، ليحولها إلى ركنية.

ولم تهدأ هجمات الفريق البافاري، لينجح الضيوف في غزو شباك أونانا بهدف التقدم، بعد مرور 13 دقيقة على البداية، عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء رد أياكس، في الدقيقة 25، برأسية من دوني فان دي بيك، لكنها ذهبت بين يدي الحارس مانويل نوير.

ولم تمر سوى دقيقة حتى كاد البايرن أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ، عن طريق ليفاندوفسكي، لكنه أضاع الكرة بغرابة، بعدما تصدى الحارس الكاميروني لتسديدته.

وهدأت المباراة في الدقائق المتبقية، لينجح البايرن في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر ليفاندوفسكي فرصة تعزيز التقدم، بعدما سدد كرة ضعيفة ذهبت في أحضان حارس أياكس.

ودانت السيطرة لأياكس في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، محاولة منه لإدراك التعادل، وجاءت أولى المحاولات الخطيرة من تسديدة دافيد نيريس، لكنها علت العارضة.

ومع حلول الدقيقة 61، استطاع أياكس ترجمة سيطرته لهدف، بعدما أرسل فان دي بيك عرضية أرضية داخل منطقة جزاء البايرن، ليوجهها دوشان تاديتش إلى داخل الشباك، مسجلًا هدف التعادل.

وأفسد أونانا، حارس أياكس، فرصة التقدم للبايرن، بعدما قام بصدة خيالية لرأسية ليفاندوفسكي، ليحرم أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الثاني.

واضطر أياكس لإكمال المباراة بـ10 لاعبين، منذ الدقيقة 67، بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه ماكسيمليان فوبر، بعد تدخله العنيف على قدم ليون غوريتسكا.

ولم تمر سوى 8 دقائق حتى أشهر الحكم بطاقة حمراء جديدة في وجه توماس مولر، بعد تدخل عنيف ضد نيكولاس تاليافيكو، الذي نزفت رأسه الدماء بعدما تعرض لضربة بالحذاء من النجم الألماني.

وانهالت المصائب على رأس رجال كوفاتش، بعدما ارتكب جيروم بواتينغ خطأ فادحًا بارتكاب مخالفة داخل منطقة الجزاء، ليكلف فريقه ركلة جزاء، في الدقيقة 81.

ونجح تاديتش في تنفيذ الركلة بنجاح، ليحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض، قبل نهاية الوقت الأصلي بـ9 دقائق.