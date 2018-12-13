شكرا لقرائتكم خبر عن «فريق تقييم الحوادث» باليمن: نتائجنا قائمة على تحقيق الميزة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور؛ أن نتائج تقييم الحوادث قائمة على المنهجية التي يتبعها الفريق من التحقق من وقوع الحادثة وجهة الادعاء وربطها بالعمليات العسكرية في اليمن.

إضافة إلى جانب التحقق من المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني من حيث مشروعية الهدف ومبدأ الضرورة وتحقيق الميزة العسكرية؛ من خلال عملية الاستهداف، وكذلك الحال في تطبيق مبادئ التناسق المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف من حيث استخدام القنابل الموجهة والدقيقة الإصابة أثناء عملية الاستهداف؛ لكي يتم تجنب إيقاع ضرر غير مبرر أثناء عمليات الاستهداف التي تحدث في العمليات العسكرية.

واستعرض المستشار القانوني المنصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض؛ نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 4 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية ومفوضيات، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

وأكد سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ حيث تناول خلال المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمراراً لحالاتٍ سبق تقييمها والحديث عنها إعلامياً.