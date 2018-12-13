شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تناول اللحوم الحمراء! والان نبدء بالتفاصيل
وأكد العلماء أن أي طعام يحتوي على اللحوم الحمراء، بما في ذلك البرغر، يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وفق موقع "وان".
وأشار الخبراء إلى أن السبب يعود إلى المركب العضوي "ثلاثي ميثيل أمين N-أكسيد"، الذي يتم إنتاجه في المعدة. وعندما يتم إنتاجه بكميات تزيد عن الحاجة، يزيد احتمال الإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك الأزمات القلبية.
وقال العلماء إنه لمنع زيادة مستويات هذه المادة العضوية في الجسم، يجب على الشخص تناول الأطعمة التي تحتوي على لحم الدجاج أو الأطباق النباتية.
وفي نفس الوقت، يمكن تجنب ضرر اللحم الأحمر من خلال تناوله بشكل أقل، وينصح الخبراء بتناوله مرة كل 4 أيام.
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