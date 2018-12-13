شكرا لقرائتكم خبر عن 158 نائبا يفشلون حجب الثقة عن رئيسة وزراء بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

ماي تتحدث خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني (أ ف ب)

ماي تتحدث خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني (أ ف ب)

أفشل 158 نائباً من حزب المحافظين، مشروع سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الأربعاء.

بينما قالت ماي، في وقت سابق، الأربعاء: إن إجراء انتخابات جديدة في بلادها لا يزال مستبعدا. وكان عدد من نواب حزبها دعوا إلى إجراء اقتراع على سحب الثقة من زعامتها فيما يتصل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت الذي تعهدت فيه ماي بالدفاع عن رئاستها، شددت على الالتزام بتقديم الاستقالة من منصبها قبيل الانتخابات المزمع اجراؤها في 2022.

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استبعاد الاستفتاء

وخلال الجلسة التي تعقدها أسبوعيا في البرلمان للرد على أسئلة النواب، شددت ماي أمس، على أن الانتخابات البرلمانية لن تكون في الصالح القومي «في هذا الوقت».

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان بإمكانها استبعاد إجراء استفتاء ثان حول البريكست، قالت ماي: «أعتقد أن علينا احترام الاستفتاء الذي أجري في عام 2016».

وكانت غالبية بسيطة من البريطانيين صوتت في ذلك الاستفتاء لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

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حجب الثقة

وواجهت ماي تصويتا على حجب الثقة عنها كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم، وفي حال جرى التصويت على حجب الثقة عنها في هذا المنصب، فلن يكون بمقدورها الاحتفاظ بمنصبها كرئيسة للحكومة بحسب ما كان مفترضا قبيل تجديد الثقة برئاستها. وسعى نواب من حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء لإجراء تصويت على سحب الثقة منها، في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي.

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اقتراع المجلس

وكان جراهام برادي رئيــــس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، أعلن قبيل التجديد لماي، تجاوز الحـــد اللازم لإجراء الاقتراع.

وأضاف جراهام قائلا وقتها: إن اقتراعا سيجرى في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.

وقبل أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من التكتل في 29 مارس، يواجه خامس أكبر اقتصاد في العالم احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق ينظم عملية الانفصال أو إجراء استفتاء جديد في هذا الصدد.

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نواب يدعمون

وفي تصريحات لوسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، عبر 100 على الأقل من نواب حزب المحافظين عن دعمهم لماي قبل اقتراع سحب الثقة من زعامتها.

وصرح وزير التجارة ليام فوكس وأمين رئاسة الوزراء ديفيد ليدينجتون بأنهما سيدعمان ماي في اقتراع أمس.

وقال فوكس على تويتر: «هذا ليس وقتا مناسبا على الإطلاق للمنافسة. تتوقع منا البلاد أن نكفل الاستقرار لا الانقسام الضار».

وقالت ماي في كلمة أمام مقر إقامتها في داونينج ستريت بعد أكثر من ساعة على الإعلان عن إجراء الاقتراع: إنها ستدافع عن منصبها بكل ما أوتيت من قوة.