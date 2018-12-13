شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس كيان إقليمي لحماية البحر الأحمر وخليج عدن والان نبدء بالتفاصيل

اتفق وزراء خارجية الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في اجتماعهم أمس، بالرياض، على تأسيس كيان لحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال وزير الخارجية عادل الجبير: في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن تم الاتفاق على أهمية تأسيس كيان مشترك يضم الدول السبع ويحمل اختصارا اسم (أرسقا).

وبحسب «واس»، يضم الكيان المملكة ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن، ويهدف إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

» رؤية القيادة

وهنأ وزير الخارجية قيادة المملكة على هذه الخطوة، وقال: أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكدا أن تأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن يعكس رؤيتهما -حفظهما الله- لتعزيز ما بين دول هذه المنطقة من تنسيق وتعاون. وفي كلمته خلال الاجتماع، قال الجبير: إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي لنتعاون في الأمور الاقتصادية والبيئية والأمنية التي تهم كل دولنا، وأعتقد أن هذا الكيان سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنه سيساهم في تعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة ويربط اقتصادنا.

» حساسية المنطقة

وتابع الجبير قائلا: إن هذا الكيان سيساهم في إيجاد تناغم في التنمية بين دولنا في هذه المنطقة الحساسة، وبالتالي يساهم في منع أي قوى خارجية من أن تستطيع أن تلعب دورا سلبيا في هذه المنطقة الحساسة. يشار إلى أن الاجتماع حضره وزراء خارجية السودان الديرديري محمد الدخيري، ومصر سامح شكري، وجيبوتي محمود علي يوسف، والصومال أحمد عيسى عوض، ونائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن السفير زيد مفلح اللوزي.