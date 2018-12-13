تعرف على حقيقة عودة محمد عبدالشافي للزمالك

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٣ ص
كشف مصدر مقرب من محمد عبدالشافي، ظهير أيسر فريق أهلي جدة السعودي، حقيقة تواصل مسؤلي الزمالك مع اللاعب من أجل عودته إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الجبهة اليسرى في القلعة البيضاء. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن اللاعب مستمر مع فريق أهلي جدة ولم يتلق أي اتصالات من جانب مسؤلي الزمالك للعودة مرة أخرى إلى الفريق، مؤكدا أن عبدالشافي مستقر مع الفريق السعودي ويؤدي بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه أصبح قائد الفريق الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة.
وانتقل محمد عبدالشافي من فريق نادي الزمالك إلى صفوف أهلي جدة السعودي خلال موسم 2014 - 2015 على سبيل الإعارة لمدة موسم، مقابل 850 ألف دولار، قبل أن يقوم النادي السعودي بالحصول على خدمات اللاعب نهائيًا، مقابل مليونين و500 ألف دولار، بعد تألقه خلال فترة الإعارة، حيث كان أحد العناصر الأساسية التي يعتمد
وانتقل محمد عبدالشافي من فريق نادي الزمالك إلى صفوف أهلي جدة السعودي خلال موسم 2014 - 2015 على سبيل الإعارة لمدة موسم، مقابل 850 ألف دولار، قبل أن يقوم النادي السعودي بالحصول على خدمات اللاعب نهائيًا، مقابل مليونين و500 ألف دولار، بعد تألقه خلال فترة الإعارة، حيث كان أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها السويسري كرستيان جروس، المدير الفني لأهلي جدة في ذلك التوقيت.
وقام أهلي جدة بإعارة اللاعب إلى صفوف الفتح السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، لمدة 6 أشهر، قبل أن يستعيده مرة أخرى مطلع الموسم الحالي ويجدد تعاقده حتى نهاية الموسم.
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