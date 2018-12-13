انت الان تتابع تعرف على حقيقة عودة محمد عبدالشافي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٣ ص

كشف مصدر مقرب من محمد عبدالشافي، ظهير أيسر فريق أهلي جدة السعودي، حقيقة تواصل مسؤلي الزمالك مع اللاعب من أجل عودته إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الجبهة اليسرى في القلعة البيضاء. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن اللاعب مستمر مع فريق أهلي جدة ولم يتلق أي اتصالات من جانب مسؤلي الزمالك للعودة مرة أخرى إلى الفريق، مؤكدا أن عبدالشافي مستقر مع الفريق السعودي ويؤدي بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه أصبح قائد الفريق الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة.

وانتقل محمد عبدالشافي من فريق نادي الزمالك إلى صفوف أهلي جدة السعودي خلال موسم 2014 - 2015 على سبيل الإعارة لمدة موسم، مقابل 850 ألف دولار، قبل أن يقوم النادي السعودي بالحصول على خدمات اللاعب نهائيًا، مقابل مليونين و500 ألف دولار، بعد تألقه خلال فترة الإعارة، حيث كان أحد العناصر الأساسية التي يعتمد