انت الان تتابع دوري الأبطال| بنفيكا يفوز على بطل اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢١ ص
حقق فريق بنفيكا الفوز على نظيره آيك أثينا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. سجل جريمالدو هدف بنفيكا الوحيد في الدقيقة 88 من زمن المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد بعدما أشهر حكم اللقاء روبرت مادين البطاقة الصفراء لكونستاتتينوس، لاعب آيك اثينا في الدقيقة 82، ثم البطاقة الحمراء في الدقيقة 87. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بنفيكا لـ 7 نقاط في المركز الثالث بنفيكا من ترتيب المجموعة الخامسة ليضمن التأهل لبطولة الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد فريق آيك أثينا عند صفر.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة ونفس المجموعة تعادل فريقي أياكس أمستردام وبايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا. سجل لفريق بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، وتعادل دوشان تاديتش في الدقيقة 61، ثم تقدم
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة ونفس المجموعة تعادل فريقي أياكس أمستردام وبايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا.
سجل لفريق بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، وتعادل دوشان تاديتش في الدقيقة 61، ثم تقدم الفريق الهولندي عن طريق دوشان تاديتش من ضربة جزاء في الدقيقة 82، ثم تعادل البايرن عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، ثم تقدم ككينجسلي كومان في الدقيقة 90 للبايرن لكنه لم يسعد كثيرا بعدما أدرك أياكس هدف التعادل سريعا.
بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة ليصبح رصيد فريق بايرن ميونخ 14 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، ويأتي خلفه أياكس أمستردام في المركز الثاني برصيد 12 نقطة ليضمنان التأهل لدور الــ 16 بدوري أبطال أوروبا.
شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال| بنفيكا يفوز على بطل اليونان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .