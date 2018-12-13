انت الان تتابع دوري الأبطال| بنفيكا يفوز على بطل اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢١ ص

حقق فريق بنفيكا الفوز على نظيره آيك أثينا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. سجل جريمالدو هدف بنفيكا الوحيد في الدقيقة 88 من زمن المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد بعدما أشهر حكم اللقاء روبرت مادين البطاقة الصفراء لكونستاتتينوس، لاعب آيك اثينا في الدقيقة 82، ثم البطاقة الحمراء في الدقيقة 87. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بنفيكا لـ 7 نقاط في المركز الثالث بنفيكا من ترتيب المجموعة الخامسة ليضمن التأهل لبطولة الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد فريق آيك أثينا عند صفر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة ونفس المجموعة تعادل فريقي أياكس أمستردام وبايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا. سجل لفريق بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، وتعادل دوشان تاديتش في الدقيقة 61، ثم تقدم