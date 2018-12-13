انت الان تتابع «السلمون واللانشون والبسطرمة».. أطعمة تسبب السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسراء زكريا ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٠ م
صورة أرشيفية
قال الدكتور فوزي الشوبكي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن تناول بعض الأطعمة بصورة مستمرة مثل السلمون واللانشون والبسطرمة، يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، أبرزها السرطان، مشيرا إلى أن المواد الحافظة في تلك المواد تؤدي إلى تأثير تراكمى على أعضاء الإنسان. وأضاف الشوبكي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن زيادة تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة عن الحد المعقول والمسموح به، قد تصيب الإنسان بتلف في خلايا المخ أو الإخلال بوظائف أي عضو من الأعضاء أو السرطان.
الشوبكى حذر من تناول التونة القادمة من دول شرق أسيا، لأن طبيعة المياه بها تحتوي على عدد كبير من المعادن الثقيلة، مثل الرصاص والمنجنيز والحديد، مؤكدًا أن هذه العناصر تنتقل من التربة إلى مياه المحيط، فتتغذى عليها الأسماك، ومن ثم تنتقل إلى جسم الإنسان. أستاذ التغذية، حذّر المواطنين من الاعتياد على تناول
الشوبكى حذر من تناول التونة القادمة من دول شرق أسيا، لأن طبيعة المياه بها تحتوي على عدد كبير من المعادن الثقيلة، مثل الرصاص والمنجنيز والحديد، مؤكدًا أن هذه العناصر تنتقل من التربة إلى مياه المحيط، فتتغذى عليها الأسماك، ومن ثم تنتقل إلى جسم الإنسان.
أستاذ التغذية، حذّر المواطنين من الاعتياد على تناول المعلبات بصفة يوميةـ لأن هذه المواد الحافظة تتراكم في خلايا الجسم، ويظهر أثرها مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تضيف "أحادي الصوديوم" على بعض الأغذية، التي تصيب الأطفال بالخلل الذهني.
يذكر أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن واردات وصادرات مصر عام 2016، أكد أن مصر تستورد أسماكًا مجمدة وسالمون أحمر وأسماك تونة وسردين بأكثر من 3.9 مليار جنيه.
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