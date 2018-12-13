انت الان تتابع رئيس «الدستورية»: أكاديمية تأهيل الشباب مشروع قومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٩ م

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولفيفٌ من السادة مستشاري المحكمة، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، صباح الأمس في مقر المحكمة الدستورية العليا، لبحث سبل التعاون بين الجهتين. استعرضت د.راغب وسائل وطرق التدريب المتبعة بالأكاديمية، والبرامج الموجهه لإعداد الكوادر؛ للالتحاق بالعمل في الدولة بكافة قطاعاتها، وكذلك كيفية إعدادهم علميًا ومهنيًا وثقافيًا، وأكدت على ضرورة وجود محور دستوري وقانوني في كافة البرامج.

في نهاية الزيارة تبادل كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي والدكتورة رشا راغب درعيّ الأكاديمية والمحكمة الدستورية، وأبدى المستشار جبالي اعجابه بالأكاديمية الوطنية، كمشروع قومي يعمل على تأهيل الكوادر، وأعرب عن استعداد المحكمة لاستقبال مجموعات من المتدربين؛ لزيارة المحكمة الدستورية العليا إحدى صروح مصر