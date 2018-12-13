الان تتابع كيان يحافظ على الأمن القومي.. كل ما تريد معرفته عن أهمية منطقة البحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

تحركات سياسية واقتصادية وسياحية وعسكرية تشهدها منطقة البحر الأحمر، في واحدة من الخطوات التي تعيد رسم خارطة التحالفات الإقليمية والدولية.

تلك التغيرات تكتسب أهميتها الكبرى من ذلك الموقع الحيوي للبحر الأحمر الذي تطل عليه السعودية واليمن (شرقا)، وإريتريا (غربا وجنوبا)، والسودان (غربا)، ومصر (شمالا وغربا)، والأردن (شمالا)، وجيبوتي والصومال (جنوبا)، وتقع شماله قناة السويس، وجنوبه مضيق باب المندب.

يمثل البحر الأحمر أهمية اقتصادية وسياسية كبرى لدول العالم، فهو الرابط الأساسي بين المحيطين الأطلسي والهندي، ويمثل الطريق الأقصر بين أوروبا وآسيا، لذلك أنشئ عليه عدد من المرافئ والموانئ، أبرزها ميناء السويس في مصر وبور سودان في السودان وجدة في السعودية والحُديدة في اليمن ومصوع في أريتريا.

الأهمية الاستراتيجة

موقع البحر الأحمر الجغرافي أكسبه أهميته استراتيجية كبرى، بما أتاح لقوى إقليمية ودولية الطريق إلى المحيطين الهندي والأطلسي، وخاصة بعد اكتشاف النفط في دول الخليج العربية.

يمثل البحر الأحمر نظاماً فرعياً من إقليم الشرق الأوسط، ويمثل أهمية استراتيجية للأمن القومي العربي في ثلاث دوائر الأمن العربي والأفريقي والأمن العالمى مركزها القرن الأفريقي.

ويعتبر الطريق الرئيسي الذي يمر من خلاله نفط الخليج العربي وإيران إلى الأسواق العالمية في أوروبا إذ تحتاج أوروبا إلى نقل 60% من احتياجاتها من الطاقة عبر البحر الأحمر وأيضاً نقل نحو 25% من احتياجات النفط للولايات المتحدة الأمريكية.

التجارة الدولية

للبحر الأحمر أهمية كبرى في التجارة الدولية بين أوروبا وآسيا، وتقدر آخر إحصاءات عدد السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر سنوياً بأكثر من عشرين ألف سفينة. وتقع ثروات قاع البحر الأحمر في نطاق المنطقة الاقتصادية للدول المطلة عليه، إذ يمثل العمق الاستراتيجي لكل من السعودية ومصر، ويتاخم الكثير من المناطق الحساسة ذات التأثير الحيوي مثل منابع النيل وروافده والأماكن المقدسة الإسلامية.

خليج السويس ممر ملاحي مهم يقع في البحر الأحمر، وهو الامتداد الطبيعي لقناة السويس وفيه معظم آبار النفط المصرية ومدخله مضيق مهم هو مضيق جوبال.

أما مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر فيمتد في المياه الإقليمية لثلاث دول هي اليمن وجيبوتي وإريتريا ويستمد أهميته من أنه المنفذ الوحيد المتحكم تماماً في البحر الأحمر من الناحيتين العسكرية والتجارية.

وفي عام 1970 توصلت اللجنة السعودية السودانية للتنقيب عن المعادن إلى 18 منطقة عميقة تحتوى على معادن وكميات كبيرة من الزنك والرصاص والنحاس الأصفر والفضة والكادميوم والمنجنيز والحديد ومعادن أخرى، إضافة إلى وجود النفط في قاع البحر، حيث حصلت شركات عالمية عدة على تصريح بالتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لكل من اليمن وإريتريا ومؤخرا مصر.

كيان البحر الأحمر

لفترات كبيرة غابت الأنظار عن البحر الأحمر ولم يتم استغلاله اقتصاديا بالشكل المطلوب من قبل الدول التي تقع على ضفافه، وهذا ما جعل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 شاملة الاستفادة من مميزات البحر الأحمر، والاستثمار فيه مع الدول المحيطة به، بإطلاق مشروع البحر الأحمر الذي أعلن عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أشهر، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلاقا من فكرة تأسيس كيان البحر الأحمر منذ مدة لحماية البحر الأحمر وخليج عدن والتعاون بين دول هذه المنطقة.

وأكدت القيادة في المملكة العربية السعودية أنها لن تقبل المساس بأمن البحر الأحمر، وجاءت خطوة إنشاء كيان يجمع هذه الدول لتقطع الطريق على مثيري الاضطراب، انطلاقا من حرص المملكة على تحقيق الاستقرار والتنمية.

وبرز دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نجاح إعادة العلاقات بين أريتيريا وجيبوتي بعد انعدام التواصل السياسي الإيجابي بين البلدين وهذا يعكس اهتمام خادم الحرمين بتنقية الأجواء بين هذه الدول.

مؤخرا أعلنت السعودية اتفاقا لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، ويضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

وذكر بيان رسمي أنه تلبية لدعوة من المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واتصالا بالاجتماع الذي عقد بالقاهرة في11 و12 ديسمبر 2017، عقد وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، الاجتماع التشاوري الأول بمدينة الرياض.

وبحسب البيان المشترك فإن الاجتماع يأتي تعبيرا عن الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتقديرا للأهمية التي يمثلها هذا الممر المائي الهام للدول العربية والإفريقية المشاطئة وللملاحة والتجارة الدولية، وفي إطار المسؤولية التي تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن والأمان لهذا الممر الذي كان ولا يزال جسرا للتواصل بين الحضارات والثقافات.

وتم الاتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية، وأن يعقد اجتماع قادم لكبار المسؤولين بالقاهرة لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة بذلك.

مطامع وتدخلات

وفقا لتقارير دولية أكدت أن إيران تعمل على العبث بأمن منطقة البحر الأحمر من خلال دعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، للتأثير على خطوط التجارة في باب المندب، ومن ثم التأثير على الدول المشاطئة لتحقيق المصالح الإيرانية في تعكير صفو الأمن والاستقرار.

كما أفادت تقارير بالتحركات التركية لإيجاد قاعدة عسكرية لها في البحر الأحمر والاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي لتحقيق مآربها الإقليمية.

مشاريع عملاقة واستفادة قصوى

ونظرا لأهمية المنطقة الحساسة على البحر الأحمر تعمل السعودية وكذلك مصر والأردن على تطوير المنطقة، وتعتزم السعودية إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في مشروع نيوم ما بين مدن ومشاريع سياحية. وتعمل على إنشاء 50 منتجعاً على البحر الأحمر وأربع مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر.

إضافة إلى ذلك سيتم تطوير المناطق بين نيوم ومشروع البحر الأحمر، وخلق ثلاث وجهات سياحية أخرى بين جزر وشواطئ تشمل 15 وجهة بحرية ومئات المنتجعات.

وتركز مصر على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة. أما من الجانب الأردني ستركز الأردن على تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية سعودية.

وستعمل السعودية بالتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف للعمل بعد الصيف في البحر الأحمر.

وتتفاوض السعودية حاليا مع أكثر من سبع شركات سياحية لتنشيط الملاحة البحرية في المنطقة. وذكرت تقارير إعلامية أن المشروع سيسهم في “إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة ورفع اقتصاد الدول المشاركة فيه”.