بومبيو يحذر من عدم ردع إيران: تدعم الإرهابيين وستعرض الشعوب للخطر

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الحرس الثوري الإيراني يواصل تطوير قدراته الصاروخية، مُستغلًا الاتفاق النووي.

وأكد بومبيو، في اجتماع اليوم بالأمم المتحدة، أن إيران تواصل انتهاك القانون الدولي عبر تجاربها الصاروخية، والولايات المتحدة لن تقبل بتطوير طهران صواريخ تهدد أمن المنطقة، وفق "سكاي نيوز".

وتابع: "لدى إيران أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، وتواصل تزويد الحوثيين بها"، مُشيرًا إلى أنه إذا لم يتم ردع إيران ستكون هناك كارثة وستُعرض الشعوب للخطر.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن إيران تدعم الإرهابيين في أفغانستان ولبنان والعراق، وتواصل إثارة الصراعات في العراق واليمن.

وأوضح، أن أمن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لترامب ضرورة وله الأولوية، مُتابعًا: "الاتفاق النووي وفر لإيران غطاء لممارساتها التدميرية في المنطقة".