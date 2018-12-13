فيديو وصور.. الحياة تعود لستراسبورج الفرنسية وسط ألم وحذر

سيطر الألم والحذر على سكان ستراسبورج الفرنسية، بعد ساعات من إطلاق النار الذي استهدف وسط المدينة، وأدى إلى مقتل ثلاثة وجرح 13 شخصًا بينهم خمسة حالاتهم خطيرة.

وقالت صحيفة "20 مينيت" الفرنسية اليوم: مع إشراقة يوم جديد استأنفت خدمات مدينة ستراسبورج العمل، فيما ظلت الشوارع التي شهدت الهجوم محاصرة وتحت رقابة الشرطة.

وأوضحت أن الحياة قد تبدو طبيعية في وسط المدينة هذا الصباح باستثناء الشوارع التي وقع فيها الهجوم، فالشرطة لا تزال تباشر التحقيقات والمارة القلائل يدققون النظر في بعضهم البعض.

من بين هؤلاء المارة الذين التقت بهم الصحيفة إيف، من سكان وسط المدينة، كان في عجلة من أمره وليس لديه الكثير من الكلمات للتعبير عما حدث منذ بضع ساعات.

وقال "إنه أمر مروع، كنا نعرف أنه يمكن أن يحدث ولكن بصراحة لم نصدقه"، مشيرة إلى أن هذا المواطن لم يستطع العودة إلى منزله منذ أمس بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الشرطة؛ حيث أجبرته على المبيت "نمت في منزل أحد الأصدقاء وكانت زوجتي خائفة طوال الليل".

أما فرانسوا فلم يكن لديه كلمات أخرى لوصف هذا المساء "عندما رأيت الشرطة من نافذتي في الساعة الثانية صباحا ، أدركت أنهم لم يمسكوا بالمهاجم بعد.. أنا ذاهب الى منزل والدتي، بعيدا".

من جهته أكد جويل، رجل قمامة، الذي ينتقل من مبنى إلى آخر، أنه لم يتلق أي تعليمات خاصة، رغم أنه لم يتم العثور على المهاجم، لكنه ما زال حذرًا.

كان على بولس- كذلك- الذي ذهب إلى العمل، أن يطمئن أطفاله طوال الليل ويغادر منزله على مضض جراء الصدمة؛ لكن لحسن الحظ لن يذهب أولاده إلى المدرسة اليوم، ويقول "ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ "أتساءل كيف يمكن أن يمشي مهاجم في هذا الشارع الطويل بسلاح دون أن يتم وقفه، ومع وجود هذه الكاميرات كيف لا يستطيعون معرفة مكانه؟ إنه كابوس".

ولا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه الذي قتل ثلاثة أشخاص وأصاب 13 آخرين مساء الثلاثاء في سوق عيد الميلاد وسط المدينة.