بالفيديو.. الجيش المصري يعلن آخر حصيلة للعملية القتالية سيناء 2018

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، عن حصيلة جديدة لمراحل العملية الشاملة "سيناء 2018"؛ لمكافحة الارهاب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، تمثلت في قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير مخزن للذخيرة ووكرًا لسيارة دفع رباعي مختبئة داخل إحدى المزارع، فضلًا عن سيارة تستقلها عناصر إرهابية بشمال سيناء.

كما تم تدمير 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية، والقضاء على 3 أفراد شديدي الخطورة بالظهير الصحراوي، مع القضاء على عدد 24 عنصرًا تكفيريًا مسلحًا شديدي الخطورة خلال تبادل إطلاق نار مع القوات.

وفيما تم العثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، فقد تم إلقاء القبض على 403 أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بدورها، قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 344 عبوة ناسفة، تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، مع اكتشاف وتدمير عدد 342 مخبأ وملجأ ووكرًا لإيواء العناصر الإرهابية.

وقد تم العثور بداخلها على كميات من المواد المتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة في بعض البؤر بشمال ووسط سيناء، فضلا عن ضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و83 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وفي السياق نفسه، تواصل القوات البحرية مهامها المخططة في مسرح عمليات بالبحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية.

وقامت قوات حرس الحدود (على كل الاتجاهات الاستراتيجية) بضبط 2750 طلقة بندقية آلية، و250 طلقة خرطوش، و2423 كجم لجوهر الحشيش المخدر، و6246 كجم من نبات البانجو المخدر.

كما تم ضبط 80 كجم لجوهر الهيروين المخدر بالتعاون مع وزارة الداخلية، و700 ألف قرص مخدر وإحباط محاولة تسلل لعدد 2833 فرد من جنسيات مختلفة عبر الحدود، وضبط 76 عربة وعائمة و 4 دراجات نارية تستخدم في أعمال التهريب.

أيضا، تم ضبط 5 أجهزة للتنقيب عن المعادن و9 أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، واكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، وخلال تلك العمليات القتالية استشهد مجند، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية.