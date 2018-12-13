تيريزا ماي تتمسك بالبريكسيت وتحذِّر من خطورة تغيير القيادة

شدَّدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على ضرورة التوصُّل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في كلمة ألقتها "ماي" بعد دعوةٍ لاقتراع داخل حزب المحافظين على سحب الثقة منها.

وحذّرت ماي من أن تغيير القيادة في الوقت الحالي يضع مستقبل البلاد في خطر. مشيرة إلى أنَّ بريطانيا ليس لديها وقت للفرقة والاختلاف ولا بدَّ من تنفيذ نتائج استفتاء البريكسيت.

وقالت: إن من الخطر إعطاء حزب العمال الفرصة للسيطرة على ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لافتة إلى أن حزب المحافظين يجب أن يكون حزبًا حداثيًا يعمل لصالح البلاد، كما أنَّ الشعب البريطاني يريد إكمال طريق البريكسيت.

وكان نواب من حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، توصل إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها، اليوم، في ظلّ الغموض الذي يكتنف مسألة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن جراهام برادي، رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع. مضيفًا أن اقتراعًا سيجرى بين الساعة السادسة والثامنة مساء اليوم الأربعاء في مجلس العموم، وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.