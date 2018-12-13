شكرا لقرائتكم وفاة الصحافي المصري إبراهيم سعدة بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت مساء الأربعاء الكاتب الصحافي المصري إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق بعد صراع طويل مع المرض .

ووصل الكاتب الراحل إلى مصر ، فى سبتمبر الماضي قادما من سويسرا التي أقام فيها عقب ثورة يناير ٢٠١١وجرى نقله إلى المستشفى التي مكث فيها حتى لفظ انفاسه الأخيرة .

وتقرر تشييع جثمان الكاتب الراحل من مؤسسة أخبار اليوم صباح الخميس وأداء صلاة الجنازة عليه فى مسجد عمر مكرم.

وكانت النيابة المصرية قد أدرجت اسم الكاتب الراحل على قوائم الترقب والوصول، بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هدايا الأخبار”، فيما تدخل نقيب الصحافيين المصريين ، عبدالمحسن سلامة، وناشد النائب العام، المستشار نبيل صادق، برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول ودخوله البلاد.

ولد إبراهيم علي سعدة في 3 نوفمبر عام 1937 بمدينة بورسعيد، و عمل بالصحافة منذ مطلع شبابه مع زملائه مصطفى شردي، وجلال عارف، وجلال سرحان بمجلة "الشاطئ"، وعمل مراسلًا لعدد من الصحف والمجلات مثل مجلة "الفن"، و"سندباد"، و"الجريمة".

سافر سعده إلى سويسرا، ودرس الاقتصاد السياسي ، ورشحه صديقه مصطفي شردي للعمل كمراسل لأخبار اليوم في جنيف، وطالبه مؤسسها مصطفى أمين إرسال موضوعات لنشرها في مجلة "آخر ساعة"، وصحيفة "أخبار اليوم" الأسبوعية، وصحيفة "الأخبار" .

تولى سعدة رئاسة تحرير اخبار اليوم ورئاسة مجلس إدارتها كما تولى رئاسة تحرير صحيفة مايو الناطقة بلسان الحزب الوطني الحاكم في عهدي الرئيس أنور السادات والرئيس حسني مبارك.

قبيل ثورة 25 يناير، أعلن سعدة اعتزاله مهنة الصحافة معلنًا اكتفائه بكتابة مقالاته في عاموده الخاص بأخبار اليوم حتى اندلعت الثورة وسافر لسويسرا للإقامة هناك وتوقف عن الكتابة حتى وفاته.