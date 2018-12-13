شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة لمحافظ الجيزة لإنجاز مشروعات الصرف بالطالبية وإعادة تمهيد الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الطالبية ، إنه تقدم بطلب إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تخفيض مدة سنة مخصصة للانتهاء من إدخال كافة المرافق لشارع عثمان محرم الكائن بالدائرة إلى 6 شهور من أجل إعادة رصف الشارع مرة أخرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنهاء حالات التكدس المرورى.

وأشار سميح فى تصريح لـ" الخليج 365 " إلى أن محافظ الجيزة سبق وشكل لجنة برئاسة رئيس المدينة وتضم فى عضويتها كافة المرافق المختلفة للوقوف على أسباب تعطيل رصف شارع عثمان محرم ، وتبين أن الصرف الصحى فقط هو السبب فى تأخر رصف الشارع وأن باقى المرافق من كهرباء وتليفونات وشبكات مياه تم الانتهاء منها ، وأن هيئة الصرف طالبت بمهلة عام لحين الانتهاء من مشروعاتها.

وذكر عضو مجلس النواب، أن مذكرة محافظ الجيزة تهدف إلى الضغط على الشركة لسرعة إنجاز المشروع خلال 6 شهور فقط تمهيدا لرصف الشارع للتخفيف عن المواطنين.